3時のヒロインのかなでが、同期の男性芸人と「おセフ関係」にあった過去を赤裸々に告白した。相手のために高額なディナー代やホテル代まで負担していたという献身的すぎる実態に、スタジオからは驚きと悲鳴が上がった。

【映像】かなでの初体験＆その相手との顛末

2月26日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

かつて番組で「未経験」であることを明かしていたかなでだが、この日は「初体験」を済ませていたことを報告。しかし、そのお相手との関係はあまりに切ないものだった。当初は「（行為を）したら恋が始まるかも」という相手の言葉を信じて関係を持ったものの、いざ始まると「俺、彼女つくる気ない」と突き放されてしまったという。

それでも関係を続けていたかなでだが、その実態はまさに「地獄」そのもの。以前からデート代やホテル代はすべてかなでが全額負担しており、さらには行為中、かなでが相手を尽くして気持ちよくさせたところで相手が寝落ちしてしまうことが何度もあったという。自身の欲求が満たされない不毛な関係に不満を募らせつつも、かなでは昨年のクリスマス、相手を喜ばせようと銀座で10万円の鉄板焼きディナーを奢った。だが、その後のホテルでも待っていたのは、虚しくもいつもと同じ「寝落ち」という結末だった。

この「貢ぎ」に近い実態を聞いたぺえは、「何してんの……かなでちゃん」とカメラを凝視して絶句。さらに追い打ちをかけるように、年明けには相手から「彼女ができた」と衝撃の報告を受ける。その彼女とは、かなでが10万円のディナーを奢った直後に出会った相手で、わずか1週間で交際に至ったという。

あまりに非情な裏切りに対し、かなでは「この話をここで話させてもらうことが、もう制裁だと思ってる」と語気を強めた。同じ女芸人として話を聞いていた稲田美紀は、かなでの孤独な献身に深く共鳴し、「ちょっと待って……泣けるぞ」とガチの涙を浮かべていた。