眺望とともに楽しむ桜＆いちごのアフタヌーンティー。品川プリンスホテル「天空のお花見アフタヌーンティー〜桜&いちご〜」
品川プリンスホテルの「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」より、ホテル最上階からの眺望とともに楽しむ「天空のお花見アフタヌーンティー〜桜&いちご〜」が登場。期間は、2026年3月1日（日）から4月15日（水）まで。
ティースタンドにはいちごや桜、筍など春らしい食材を使用した桜色のメニューがずらり。さらに、好みで選べるグランデセールや、食べ応え抜群のミニバーガーなども。天空のレストランで贅沢なお花見気分に浸って。
この記事の要約レポート
・品川プリンスホテルの「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」で、2026年3月1日（日）から4月15日（水）まで「天空のお花見アフタヌーンティー〜桜&いちご〜」を開催
・アフタヌーンティーの会場は地上130mに位置し、東京の眺めをパノラマで楽しめる
・3品から選べるグランデセールはいちごのソルベやパフェなどどれもフォトジェニック
・桜といちごを使った春スイーツは目にも美しく、天空でお花見気分を体験できる
・筍など春らしい和の食材を取り入れたセイボリーにも注目。桜が香るミニハンバーガーも
いちごと桜が主役の春のアフタヌーンティーで、ホテルならではのお花見を体験
この春は、日本ならではの季節文化である「お花見」を現代的に再解釈したコース仕立てのアフタヌーンティーが登場。
春や桜を思わせる美しいスイーツに、春らしい和のエッセンスを取り入れたセイボリーがラインナップ。味わいはもちろん、視覚的にも満たされる品々が揃い、卓上のお花見体験をお届けする。ホテルコンセプト「FUN! Goes On」のもと、桜といちごが織りなす日本の春を五感で味わう“とっておきの春のひととき”をお楽しみに。
春爛漫に仕立てられたグランデセールは3品からひとつをお届け
3品よりお好みでひとつ選ぶことができるグランデセールは、1皿1皿が豪華な装いに。
「いちごとフランのマリアージュ いちごソルベ」は、低温でしっとりと焼きあげられたカスタードフランに、いちごのマルムラードとアールグレイ香るディップ、爽やかないちごソルベを添えた、重なる食感が楽しい1品。春のやさしい風を感じるような味わいに仕上げられている。
「お花見パフェ」は、頭上に桜がそよぎ、水面に花びらが舞うお花見の情景をグラスの中で表現。桜のジュレとクリームに、グリオットチェリーや、三色団子に見立てた春色の三色ムースと桜アイスに桜葉チップをトッピング。日本の春の美しさを存分に感じて。
そして、事前予約制で注文できる「サントノーレ ロゼ」。いちごのプティシューに桜色のクリームを重ね、鮮やかなグリオットのアイスがアクセントに。シュクレフィレ（飴細工）や桜パウダー、花びらのように配したいちごが咲きこぼれる桜を思わせる、フォトジェニックでエレガントな1皿を。
桜といちごが織りなすスイーツをお花見気分で堪能
そしてバラエティデザートには、「桜のヴェリーヌ」や「桜といちごのモンブランタルト」、「いちごとホワイトチョコムース」など、桜といちごを存分に活かした華やかな春スイーツがずらりとラインナップ。淡い桜色に染まったスイーツたちが、心華やぐひとときを演出する。
また、パティシエからのおくりものとして、「桜香るクランブル」や「ボンボンショコラ フランボワーズ」などの4種を1皿に詰め込んで提供。
春食材をふんだんに使用した和を感じるセイボリー
セイボリーにもぜひご注目を。いちごの香りをまとわせた「いちご風味の鶏肉のシュプレーム」をはじめ、春らしい味わいが口に広がる「桜の花と筍のメリメロ ホタルイカ」、「生ハムといちごのブルスケッタ」など春らしい和のエッセンスをちりばめたセイボリーがスタンドに用意されるほか、別皿で提供される食べ応え抜群の「桜香るミニハンバーガー」も。彩りを楽しむだけでなく、お腹もしっかり満たされる内容になっている。
まるで天空にいるかのような空間でお花見気分を楽しむ、特別な春のひとときを体験しに訪れてみては。
◆アフタヌーンティーの会場は？
地上130mのダイニング＆バーで、エキサイティングな大人の時間を
地上130mに位置し、東京の眺めを360度楽しめる「Dining & Bar TABLE 9 TOKYO」。食とエンターテインメントを併せもったエキサイティングな空間は、東京の玄関口・品川の「うつろい」をひとつのフロアに凝縮して表現。ダイニングやバー、個室など9つの異なるエリアで、記念日や接待、パーティなど優雅なひとときを過ごして。
