眺望とともに楽しむ桜＆いちごのアフタヌーンティー。品川プリンスホテル「天空のお花見アフタヌーンティー〜桜&いちご〜」

眺望とともに楽しむ桜＆いちごのアフタヌーンティー。品川プリンスホテル「天空のお花見アフタヌーンティー〜桜&いちご〜」