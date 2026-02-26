見つけたら即カートインしちゃお♡【コストコ】大容量が嬉しい！「日用品」

物価の値上がりが続いても、食料品や日用品の質は極力落としたくないもの。そんなときは大容量の商品が揃う【コストコ】での買い物が高コスパかも。コストコといえば食料品のイメージが強いですが、じつは日用品もお得商品が多数。そこで今回は、大容量でお得な「日用品」を紹介します。

癒しの香りで乾燥対策

乾燥対策に役立つボディクリームは、毎日使うと消耗が早いので大容量タイプが便利。スーパーや薬局で手軽に購入できる「ジョンソン®ボディケア」シリーズも、コストコでは500mlが2本と200mlが1本入ったお得な3本セットで販売しているため、毎日たっぷり使えます。高級感のあるジャスミン & ホワイトリリーの香りで、リラックス効果も期待できそうです。

口内環境を整える毎日の習慣に

毎日の歯磨きにプラスしたいデンタルフロスも、コストコなら大容量サイズで購入可能。「プラッカーズ デンタルフロス」は、歯科先進国のスウェーデンで高いシェア率を誇るデンタルフロスで、ほつれにくさ・伸びにくさ・切れにくさが特徴です。フロスはミントフレーバーになっていて、使用後はすっきり爽快感がありそう。300本入りの大容量は、フロスの習慣化にもぴったりです。

除菌アルコールといえばやっぱりコレ

除菌や食品の衛生対策に便利な「ドーバー パストリーゼ 77」。@monmon.121さんいわく「近所のドラッグストアだと1本約1000円」とのことですが、コストコなら、本体1本と付け替え用2本がセットで\1,998（税込）とかなりお得。この価格であれば日常的に使えそうです。

シルク100%で寝起きの髪が変わる！？

オンライン限定で取り扱っている「Utukky シルク枕カバー」は、シルク100%ならではの肌触りの良さが特徴。シルク素材の枕カバーは髪への摩擦が少なく、髪の毛の絡まりや寝ぐせを防ぐ効果も期待できます。実際に使用した@monmon.121さんも「本当に髪が絡まりづらく翌朝まとまってる」と驚くほどの使用感だったよう。2枚組のため、ローテーションもしやすいです。

【コストコ】では毎日使う「日用品」を大容量かつお得な価格で購入できて、満足度も高そう。近くに店舗がない人はオンラインでも購入可能なため、ぜひチェックしてみて。

