柏がまさかの開幕３連敗で最下位。選手たちが口にする昨季との違いや新たな課題。“勝利パターン”を取り戻して浮上のきっかけを掴みたい
柏レイソルは２月28日に開催されるJ１百年構想リーグ第４節で、FC東京と味の素スタジアムで対戦する。
昨季、J１リーグを制した鹿島アントラーズと勝点１差の２位で惜しくも優勝を逃した柏。今季こそはと新シーズンに挑んだなか、開幕からまさかの３連敗を喫し、EASTの最下位に沈んでいる。今季いまだ無敗のFC東京戦は、是が非でも３ポイントを手にして浮上のきっかけを掴みたい。
チームが低迷している要因の１つに挙げられるのが、ケガ人と体調不良による離脱者の多さだ。昨年の勝利パターンとして見られたのは、前半から何度も敵陣へと進入しながら相手のスタミナを削りつつ、途中交代で入った選手が仕留める形。実際に昨季の60得点のうち、40ゴールを後半に奪っており、半分以上を占める。
その意味で言えば、前節の鹿島アントラーズ戦（０−２）で垣田裕暉や仲間隼斗ら前線のメンバーが戦列に戻ってきたのはポジティブだろう。指揮官のスタイルを熟知する２人は、先発で出場すれば交代するまで走り切ることができるし、途中出場でも仕留める役割を担える。
肉離れから復帰した垣田は、離脱中に外から見たチーム状態を「相手に気持ちよくプレーをされてしまうシーン、カウンターを受けてしまうシーンが多かったです」と分析しつつ、昨季と比較する。
「もっと相手に何もできないと感じさせることが必要です。昨年の勝っている時はそれができていて、相手がずっと後手に回って自分たちが全部先手でプレーできていました。そういった状況をどんどん作れるようにしていかないといけないです」
チャンスが作れていないわけではない。ここまでのゴール期待値は「6.3」とJ１全体で圧倒的にトップだ。垣田と同じく前節ピッチに帰ってきた仲間は、得点を決めるための過程については前向きに捉えながらも、今季のチームに生じた新たな課題についても冷静に指摘した。
「チャンスの量は明らかに対戦相手より多いので、過程の部分で悲観することはありません。ただ、サッカーというのは点を取って、ゴールを守るスポーツ。そのこだわりも持たなければいけないです。これは昨季にはあまりなかった課題なので、そこをどのように乗り越えていけるかが重要です」
開幕から全３試合に先発する古賀太陽は「復帰してくれた選手たちも、この３試合を客観的に見て感じたものをピッチで伝えてくれていますし、攻守両面で改善に向かうポジティブな要素だと思います」と期待を込める。
複数の刃を取り戻した“リカルドレイソル”が反撃の狼煙を上げる。
文●藤井圭（サッカーライター）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
昨季、J１リーグを制した鹿島アントラーズと勝点１差の２位で惜しくも優勝を逃した柏。今季こそはと新シーズンに挑んだなか、開幕からまさかの３連敗を喫し、EASTの最下位に沈んでいる。今季いまだ無敗のFC東京戦は、是が非でも３ポイントを手にして浮上のきっかけを掴みたい。
その意味で言えば、前節の鹿島アントラーズ戦（０−２）で垣田裕暉や仲間隼斗ら前線のメンバーが戦列に戻ってきたのはポジティブだろう。指揮官のスタイルを熟知する２人は、先発で出場すれば交代するまで走り切ることができるし、途中出場でも仕留める役割を担える。
肉離れから復帰した垣田は、離脱中に外から見たチーム状態を「相手に気持ちよくプレーをされてしまうシーン、カウンターを受けてしまうシーンが多かったです」と分析しつつ、昨季と比較する。
「もっと相手に何もできないと感じさせることが必要です。昨年の勝っている時はそれができていて、相手がずっと後手に回って自分たちが全部先手でプレーできていました。そういった状況をどんどん作れるようにしていかないといけないです」
チャンスが作れていないわけではない。ここまでのゴール期待値は「6.3」とJ１全体で圧倒的にトップだ。垣田と同じく前節ピッチに帰ってきた仲間は、得点を決めるための過程については前向きに捉えながらも、今季のチームに生じた新たな課題についても冷静に指摘した。
「チャンスの量は明らかに対戦相手より多いので、過程の部分で悲観することはありません。ただ、サッカーというのは点を取って、ゴールを守るスポーツ。そのこだわりも持たなければいけないです。これは昨季にはあまりなかった課題なので、そこをどのように乗り越えていけるかが重要です」
開幕から全３試合に先発する古賀太陽は「復帰してくれた選手たちも、この３試合を客観的に見て感じたものをピッチで伝えてくれていますし、攻守両面で改善に向かうポジティブな要素だと思います」と期待を込める。
複数の刃を取り戻した“リカルドレイソル”が反撃の狼煙を上げる。
文●藤井圭（サッカーライター）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…