カラコン「キュント」ブランド名への指摘受け発売延期「不適切な意味を持つ言葉を想起させる可能性」きゅるして 逃げ水あむがモデル務める
【モデルプレス＝2026/02/26】アイドルグループ・きゅるりんってしてみての逃げ水あむがモデルを務めるカラーコンタクト新ブランド「キュント」が2月25日、公式X（旧Twitter）を更新。販売元である株式会社エースがブランド名についての指摘を受け、発売を延期することを発表した。
【写真】「不適切な意味を持つ言葉」使用していたカラコン新ブランドのビジュアル
公式Xでは「ブランド『キュント』に関するお詫びと発売延期のお知らせ」と題したお知らせを公開。「このたび、当社新ブランド『キュント』につきまして、海外において不適切な意味を持つ言葉を想起させる可能性があるとのご指摘をいただきました」と公開後、ブランド名についての指摘を受けていたことを説明し「当社といたしましては、そのような連想が生じ得る可能性について十分に配慮できておらず、多くの皆様に不快な思いをおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、「皆様から寄せられたご意見を真摯に受け止め、慎重に協議いたしました結果、当該商品の掲載を停止するとともに、発売を延期することといたしました」と発売延期を伝え「現在、ブランド名の変更を含めた対応を進めております。発売時期および新ブランド名につきましては、現時点では未定でございますが、決定次第、改めてご案内申し上げます」と報告。そして、同ブランドのイメージモデル・逃げ水あむについては「ブランド名の決定や商品企画には一切関与されておりません」とした。
「発売を心待ちにしてくださっていた皆様、ならびに逃げ水あむ様のファンの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、重ねて深くお詫び申し上げます。これまで賜りました温かいご声援とご期待に、心より感謝申し上げます」とつづり「当社といたしましては、今回の件を厳粛に受け止め、社内確認体制のさらなる強化と再発防止策の徹底に努めてまいります。今後とも、皆様のご期待にお応えできるよう、より一層の商品・サービス向上に全力で取り組んでまいります。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と結んでいる。
逃げ水あむも自身のXを更新し、「このカラコンを待っているみんなが可愛くなることにフォーカスできる為に（あとモデル逃げ水あむのために）ブランドさんからお知らせです」と該当のXを引用投稿。「御一読ください」と呼びかけている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「不適切な意味を持つ言葉」使用していたカラコン新ブランドのビジュアル
◆カラコン「キュント」発売延期
公式Xでは「ブランド『キュント』に関するお詫びと発売延期のお知らせ」と題したお知らせを公開。「このたび、当社新ブランド『キュント』につきまして、海外において不適切な意味を持つ言葉を想起させる可能性があるとのご指摘をいただきました」と公開後、ブランド名についての指摘を受けていたことを説明し「当社といたしましては、そのような連想が生じ得る可能性について十分に配慮できておらず、多くの皆様に不快な思いをおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「発売を心待ちにしてくださっていた皆様、ならびに逃げ水あむ様のファンの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、重ねて深くお詫び申し上げます。これまで賜りました温かいご声援とご期待に、心より感謝申し上げます」とつづり「当社といたしましては、今回の件を厳粛に受け止め、社内確認体制のさらなる強化と再発防止策の徹底に努めてまいります。今後とも、皆様のご期待にお応えできるよう、より一層の商品・サービス向上に全力で取り組んでまいります。何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」と結んでいる。
◆逃げ水あむ、発売延期受けX更新
逃げ水あむも自身のXを更新し、「このカラコンを待っているみんなが可愛くなることにフォーカスできる為に（あとモデル逃げ水あむのために）ブランドさんからお知らせです」と該当のXを引用投稿。「御一読ください」と呼びかけている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】