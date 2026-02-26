服務期間の４分の１を無断欠勤…！韓国・人気男性アイドル「兵役法違反で被告となり」予想される重罰

〈正当な理由なく服務を離脱した〉

２月12日に明らかになった起訴状には、こう書かれているという。

〈計102日間を無断で欠勤し正当な理由なく服務を離脱した〉

韓国のソウル西部地検に起訴されたのは、人気男性アイドルグループ『WINNER』のメンバーで日本でも知名度のあるMINO（ミノ。本名ソン・ミンホ。32）だ。MINOは’23年３月から’24年12月までソウル市内の施設で、兵役義務の代替制度である社会服務要員として勤務。しかし検察によると、出勤日数約430日のうち４分の１ほどにあたる102日間を無断欠勤したとされる。

MINOの容疑を詳しく紹介する前に、彼の輝かしい経歴を振り返りたい。

「男性ボーカルグループのラッパー担当でデビューしたのは’11年７月です。’14年８月には、スターティングメンバーとして『WINNER』に参加。同グループは翌９月に日本でもデビューしています。韓国での人気はすさまじく、’19年５月にリリースしたミニアルバム『WE』は公開３時間で５つのオンラインサイトで１位を獲得しました。なかでもMINOは、10代から20代の若者から圧倒的な支持を受けているんです」（大手レコード会社社員）

人気アイドルが起訴された――。韓国では若者を中心に衝撃が走っている。

「MINOの無断欠勤は、日を追うごとに多くなっていったようです。検察によると、社会服務要員として勤務し始めた’23年３月から５月はわずか１日でした。しかし’24年７月には、１ヵ月で20日近くを無断欠勤していたとされます。

背景には、MINOの勤務責任者であるＡの存在があるようです。MINOが体調不良などを理由に『今日は働きたくない』と訴えるとＡは許可。さらにMINOが問題なく働いていたように、虚偽の文書を作成、報告していたとされます。検察はパソコンなどに残された文書やスマートフォンのやり取りなどから、兵役法違反で起訴に踏み切りました」（韓国紙記者）

「“みせしめ”として」

MINOは、おおむね起訴内容を認めているという。

韓国の兵役法では社会服務要員が正当な理由なく遅刻、早退した場合は１年以下の懲役。無断で８日以上服務離脱したら３年以下の懲役が科せられる。韓国情勢に詳しい『コリア・レポート』編集長の辺真一氏が解説する。

「兵役やその代替制度は、韓国の男性にとって国を守るための最大の義務です。それを怠ったとなれば、社会的制裁は大きいでしょう。殺人などの重大犯罪を除けば、兵役法違反は韓国で最も問題視される行動の一つなんです。

ましてや今回の男性アイドルのように社会的影響力の大きい人物であれば、当局も看過できないはずです。“みせしめ”として、最大限の重い罰が科せられるかもしれません。今後、芸能界では活動できないのではないでしょうか」

当初、MINOの裁判は３月24日に始まる予定だったが本人が延期を希望。被告人出頭義務がある裁判のため希望が認められ、初公判は４月21日に行われる予定だ。