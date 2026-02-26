エニタイムフィットネス会員向けに、ジム通いと自宅トレーニングをつなぐ新しい特典が始まっています。

2026年1月21日から、対象会員はApple Fitness+を追加料金なしで利用できるようになりました。

ジムに行ける日も行けない日も運動を切らしにくい、継続重視のコラボレーションです。

エニタイムフィットネス「Apple Fitness+追加料金なし利用特典」

提供開始日：2026年1月21日（水）会員向け利用料金：0円（在籍期間中）国内店舗数：1,200店舗以上新規向け特典：最大2カ月無料トライアル

エニタイムフィットネスは、24時間年中無休で利用できるフィットネスジムブランドです。

株式会社Fast Fitness Japanは、国内マスターフランチャイジーとして全国で直営店運営とフランチャイズ展開を行っています。

今回の取り組みでは、ジムでの実トレーニングとオンデマンド型のワークアウト体験を一体で使える環境が提供中です。

会員特典の利用条件と更新フロー

対象：エニタイムフィットネス会員更新手続き：3カ月ごと登録方法：AFアプリで会員連携後にオファー有効化

対象会員は在籍期間中、Apple Fitness+を追加料金なしで継続利用できます。

利用継続には3カ月ごとの更新手続きが必要です。

AFアプリ内で連携と有効化が完結するため、運用フローを一本化しやすい点も実用的です。

新規入会検討者向けの無料トライアル内容

無料トライアル期間：最大2カ月申込経路：エニタイムフィットネス公式ウェブサイト経由利用開始条件：AFアプリのダウンロードと設定

新規入会を検討している人は、入会前後のタイミングでApple Fitness+を無料体験できます。

ジム通いを始める前に、自宅で運動習慣の土台を作りやすい設計です。

はじめのハードルを下げながら、習慣化の立ち上がりを後押しする構成となっています。

Apple Fitness+で使えるコンテンツの幅

ワークアウト種別：12種類プログラム時間：5分〜45分日本語デジタル翻訳音声対応トレーナー：28名

Apple Fitness+では筋力トレーニング、ピラティス、HIIT、トレッドミル、ダンス、ヨガ、メディテーションなどを選べます。

1本5分から45分まで時間幅があるため、出勤前の短時間にも休日のしっかり運動にも合わせやすい構成です。

日本語字幕と日本語デジタル翻訳音声が用意され、毎週新しい対応エピソードが追加されます。

ジム内外をつなぐ活用シーン

対応デバイス：iPhone／iPad／Apple TV利用年齢条件：13歳以上通常更新料金：月額980円（プロモーション終了後）

ジムでは有酸素マシンやファンクショナルトレーニングエリアと組み合わせて、運動内容を補完しながら使えます。

外出先や自宅でも同じサービスを継続できるため、移動日や忙しい日でも運動の空白を作りにくくなります。

オフライン施設とオンライン指導を切り替えながら続けられる点が、今回コラボの一番大きな価値です。

運動は強度だけでなく、生活リズムに合わせて続けられるかどうかで結果が変わります。

エニタイムフィットネス会員特典は、ジム通いの利点を残したまま日常側の運動機会を増やせる仕組みです。

トレーニングを週単位で安定させたい人にとって、実用性の高いアップデートとなっています☆

【ジムも自宅も運動習慣を続けやすい！

エニタイムフィットネス「Apple Fitness+追加料金なし利用特典」】の紹介でした。

よくある質問

Q. Apple Fitness+を追加料金なしで使えるのはいつからですか？

2026年1月21日（水）から対象会員向けに提供されています。

Q. 会員特典を継続するには何が必要ですか？

AFアプリを通じて3カ月ごとに更新手続きを行う必要があります。

Q. 新規入会を検討している場合の特典はありますか？

公式ウェブサイト経由で申し込みを行うと、対象者はApple Fitness+を最大2カ月無料で体験できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジムも自宅も運動習慣を続けやすい！エニタイムフィットネス「Apple Fitness+追加料金なし利用特典」 appeared first on Dtimes.