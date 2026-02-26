この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「30代経営者 お給料いくらですか？」と題した動画を公開。株式会社マイナビで「最速出世」を果たしたという39歳の男性が登場し、大手企業の看板を捨てて独立した驚きの理由と、現在の懐事情を赤裸々に語った。



男性は2009年にマイナビへ新卒入社。「次期社長候補にも上がるぐらい最速で出世」し、最終的には約150人の部下を抱え、近畿・北陸圏全体を統括するポジションに就いていたという。しかし、自身の成長やキャリアを考えた際、「マイナビの社長になるために必要な能力をもっとつけなきゃいけない」と痛感。「このままマイナビにいてはいけないという思考に駆られて」と、あえて退職の道を選んだ経緯を明かした。



現在は高校生の新卒採用を支援する会社を経営しているが、給料について問われると「全然ないっすよ」と苦笑い。さらに「貯金額0円」と明言し、その理由を「全部会社（の株）を買ったんで」と説明した。人生を懸けて既存の会社を買収し、勝負に出ているという。



また、好きな言葉として「人事を尽くして天命を待つ」を挙げつつ、尊敬するマイナビ元会長からの「待つな、やり続けろ」という教えを紹介。「全ての責任は自分にある」という社長業の醍醐味を語りつつ、最後は「未来は明るいので、前を向いて進んでほしい」と高校生たちへエールを送った。