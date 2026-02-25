この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「世界中でゴールドの需要が高まっている！今何が起きているのかを解説します！」と題した動画で、金（ゴールド）とS&P500の比較検証を行い、現代の資産運用における金の重要性と世界経済の構造変化について解説した。



宮脇氏はまず、著名投資家ウォーレン・バフェット氏の「金は何も生み出さない」という言葉に代表される「金はS&P500に勝てない」という通説に切り込んだ。2000年から2025年までの25年間という期間でデータを切り取ると、金の年間平均リターンは約10.4%であり、配当を再投資したS&P500のトータルリターン（約8.3%）を上回っているという検証結果を提示。「今までの投資の常識が完全に崩壊している」と指摘した。



解説の中で特に興味深いのは、「S&P500をドルではなく金で測定すると、実は2000年のピークを超えていない」という視点だ。宮脇氏は、市場に出回るドルの総量がこの25年間で3倍以上に膨らんでいることに触れ、「S&P500の成長の半分以上は、実はドルの価値が下がっただけだという見方もできる」と語った。株価の上昇を額面通りに受け取るのではなく、「物差し（通貨）」自体の価値変動を考慮する必要性を説いている。



また、動画では「クライシス・アルファ」と呼ばれる金のリスクヘッジ機能についても言及。リーマンショック時やコロナショック時において、株式が暴落する一方で金価格が上昇または保全された実績を紹介した。さらに、モルガン・スタンレーのCIOやレイ・ダリオ氏といった著名投資家が金への配分を推奨している動きや、BRICS諸国を中心とした中央銀行による歴史的な規模での金購入の動きを解説し、世界的な「脱ドル化」と実物資産への回帰の流れを浮き彫りにした。



宮脇氏は最後に、「S&P500と金を純粋に比較してどっちが優れているという話がしたかったわけではなく、それぞれの特徴を理解した上でポートフォリオを考えることが重要」と結論付けた。「税金や保管コストといったデメリットも加味しつつ、資産の一部を金や海外資産に分散することが有効である」と動画を締めくくった。