YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È·×¤ÎÌ£Êý¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÍÌ¾¥«ー¥É¤ÏÀµ²ò¡©¡Û¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯¤ªÆÀ¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É10Áª¡ª¡ÚPR¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£³ÚÅ·¥«ー¥É¤ä»°°æ½»Í§¥«ー¥É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾¥«ー¥É°Ê³°¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢¹â´Ô¸µ¤äÆÈ¼«ÆÃÅµ¤ò»ý¤Ä¡Ö¼Â¤Ï¤¹¤´¤¤¥«ー¥É¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÄã¤¯¤È¤âÆÃÄê¤Î¥·ー¥ó¤Ç°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥«ー¥É¤¬¼¡¡¹¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤ºÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¥íー¥½¥óPonta¥×¥é¥¹¡×¤À¡£¡ÖÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÇºÇÂç15%´Ô¸µ¡×¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤òÄó¼¨¤·¡¢¾ò·ï¤µ¤¨¹ç¤¨¤ÐºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥É¥¿¥¤¥à¥«ー¥É¡×¤ä¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¥«ー¥É¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼«Æ°Åª¤ËÀÁµá³Û¤«¤éÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤ë¥«ー¥É¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼º¸ú¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯²ñÈñ16,500±ß¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î°Â¤µ¤Ç¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥¹¤ä¥°¥ë¥á¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÉÕÂÓ¤¹¤ë¡ÖUC¥×¥é¥Á¥Ê¥«ー¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥³¥¹¥ÑÎÉ¤·¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¡¢¹â´Ô¸µÎ¨¤È¹ë²ÚÆÃÅµ¤òÎ¾Î©¤·¤¿±£¤ì¤¿Ì¾¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤ÇÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢³Æ¥«ー¥É¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ò°ÆÆâ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸³è·÷¤äÍøÍÑ³Û¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥«ー¥É¤òÁª¤Ö½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¡£ÍÌ¾ÌµÌ¾¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¶ãÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²È·×¤ò½õ¤±¤ëºÇ¶¯¤Î1Ëç¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
