Meta¤¬AMD Instinct GPUºÇÂç6GWÊ¬¤ò1000²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¡¢¤Þ¤º2026Ç¯¤Ë1GW¤òÆ³Æþ
Meta¤ÈAMD¤¬Äó·È¤òÈ¯É½¤·¡¢ºÇÂç6GW¤ÎAMD Instinct GPU¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Meta and AMD Partner for Longterm AI Infrastructure Agreement
https://about.fb.com/news/2026/02/meta-amd-partner-longterm-ai-infrastructure-agreement/
https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2026-2-24-amd-and-meta-announce-expanded-strategic-partnersh.html
AMD and Meta strike $100 billion AI deal that includes 10% stock deal - 6 gigawatt agreement includes up to 160 million AMD shares | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/amd-meta-100-billion-deal
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÇAMD¤ÏMeta¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖAI¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¿×Â®¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢ºÇÀèÃ¼AI¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ÈÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢AMD¤ÏMeta¤ËÂÐ¤·AMD Helios¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òÄó¶¡¤·¡¢ºÇ½é¤Î1GWÊ¬¤ÎÆ³Æþ¤Ï2026Ç¯¸åÈ¾¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎMI450¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥àAMD Instinct GPU¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AMD¤ÎEPYC CPU¡ÖVenice¡×¤ª¤è¤ÓROCm¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
AMD¤Î²ñÄ¹·óCEO¤Ç¤¢¤ë¥ê¥µ¡¦¥¹¡¼»á¤Ï¡¢¤³¤ÎMeta¤È¤ÎÄó·È¤¬¡ÖÊ£¿ôÇ¯¤«¤ÄÊ£¿ôÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¨¶È¡×¤Ç¤¢¤ë¤È³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£Meta¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°»á¤â¡¢¤³¤ÎÄó·È¤¬Ä¹´üÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°»á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎAIÀïÎ¬¤ò¼¨º¶¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë·×²è¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AMD¤Ï¤Þ¤¿¡¢Meta¤¬Âè6À¤ÂåAMD EPYC CPU¤ª¤è¤Ó¼¡À¤ÂåEPYC¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡ÖVerano¡×¤Î¥ê¡¼¥É¸ÜµÒ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î·ÀÌó¤Ë¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê³ô¼°¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AMD¤Ï¡¢Instinct GPU¤Î½Ð²Ù¤ËºÝ¤·ÆÃÄê¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥È¡¼¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¸¢Íø¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡Ö¶ÈÀÓÏ¢Æ°·¿¥ï¥é¥ó¥È(¿·³ôÍ½Ìó¸¢¾Ú·ô)¡×¤òMeta¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç1²¯6000Ëü³ôÊ¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1³ôÅö¤¿¤ê0.01¥É¥ë(Ìó1.56±ß)¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ½é¤Î1GWÊ¬¤Î½Ð²Ù»þ¤ËºÇ½é¤Î¸¢Íø¤¬³ÎÄê¤·¡¢¤½¤Î¸åMeta¤¬Â¿¤¯¤Î±é»»Ç½ÎÏ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÄÉ²Ã¤Î¸¢Íø¤¬³ÎÄê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¼«¼ÒGPU¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¼«¼Ò³ô¼°¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ÀÌóÆâÍÆ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ËAMD¤ÈOpenAI¤¬·ë¤ó¤À¤â¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
OpenAI¤ÈAMD¤¬Äó·È¡¢OpenAI¤¬AMD³ô¤òºÇÂç10¡ó¼èÆÀ¤·¤Æ6¥®¥¬¥ï¥Ã¥Èµé¤ÎAMDÀ½¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤Ø - GIGAZINE
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌóµ¬ÌÏ¤Ï1000²¯¥É¥ë(Ìó15Ãû6000²¯±ß)Ä¶¤Ç¡¢1GWÊ¬¤Ç¤âAMD¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ôÉ´²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÇä¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Meta¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯É½¤Î1½µ´ÖÁ°¤ËNVIDIA¤È¤ÎÄó·È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
NVIDIA¤ÈMeta¤¬ÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄó·È¤·AI½èÍýÍÑGPU¤ò¿ôÉ´ËüÂæ¹ØÆþ¤Ø - GIGAZINE
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¥º¤Î¥Á¥Ã¥×¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Ð¥¸¥ã¥ê¥ó»á¤Ï¡ÖNVIDIA¤Î·ÀÌó¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿GPU¤ÎÄó¶¡¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÏ¢¤Î·ÀÌó¤ÏMeta¤Ë·×»»»ñ¸»¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Meta¤È¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤È¤Î´Ö¤Ç·ÀÌó¤¬·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£