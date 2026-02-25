¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤è¤ê¡ÖB1R-L ¥·¥ãー¥·¥¥Ã¥È ¥¹¥¥ó¥«¥éーA/¥¹¥¥ó¥«¥éーB¡×¤¬6·îÈ¯Çä¡ª
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖB1R-L ¥·¥ãー¥·¥¥Ã¥È ¥¹¥¥ó¥«¥éーA/¥¹¥¥ó¥«¥éーB¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì6·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ5,940±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÈþ¾¯½÷¡ß¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤è¤ê¡¢¿·µ¡¼´¤ÎÁÇÂÎ¥·¥êー¥º¡ÖB1R-L ¥·¥ãー¥·¥¥Ã¥È¡×¤Î¡Ö¥¹¥¥ó¥«¥éーA¡×¤È¡Ö¥¹¥¥ó¥«¥éーB¡×¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡½é´ü¤Î¥á¥¬¥ß¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿Block1µ¬³Ê¤ÎL¥µ¥¤¥ºÁÇÂÎ¤ò¡¢Àõ°æ¿¿µª»á¤¬²þ¤á¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¸ß´¹À¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢²ÄÆ°¡¢¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ä¤¹¤µ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥ãー¥·¥¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¹ÄÖà¥·¥êー¥ºÅù¤Ç¿Íµ¤¤ÎL¥µ¥¤¥º¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¥éー¤ÈÁ´¿È¥¹¥¥ó¥«¥éー¤È¤Î2ÂÎ¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛ¿§¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯±þÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢B1R-M¤Ë°ú¤Â³¤¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹½é¤È¤Ê¤ë²ÄÆ°´ãµå¥¿¥¤¥×¤¬¥×¥ê¥ó¥ÈºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¥Ð¥¹¥¿ー¥Éー¥ëÅù¤ÎBlock2µ¬³Ê¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢È±¤ÎÌÓ¤È¤â¸ß´¹À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ñー¥Ä¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ÖB1R-L ¥·¥ãー¥·¥¥Ã¥È ¥¹¥¥ó¥«¥éーA¡×»ÅÍÍ¡§¥×¥é¥â¥Ç¥ë ¥¹¥±ー¥ë¡§1/1¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó155mm ÁÇºà¡§PS¡¢ABS¡¢POM
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ñー¥Ä¡×
¡ÖB1R-L ¥·¥ãー¥·¥¥Ã¥È ¥¹¥¥ó¥«¥éーB¡×»ÅÍÍ¡§¥×¥é¥â¥Ç¥ë ¥¹¥±ー¥ë¡§1/1¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó155mm ÁÇºà¡§PS¡¢ABS¡¢POM
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ñー¥Ä¡×
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±ÆÍÑ¤ËÅÉÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£