雪だるまを目にした猫さん。「雪だるま＝獲物」という野生の血が騒いだのでしょうか。猫さんのとある行動にX民の目がくぎ付けになっています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で27万回以上表示を突破。9,300件を超えるいいねを集めるなど、大きな反響を呼びました。

【動画：目の前の『雪だるま』をパンチで壊した猫→修復した結果…笑ってしまう展開】

雪だるまに恨みでもあるの？

Xアカウント「さにたすさんてちくわ丸の人」に投稿されたのは、飼い主さんが猫の「さんて」くんに雪だるまを見せた時の様子。飼い主さんがさんてくんに雪だるまを見せると、まさかの行動をとったといいます。

飼い主さんがお皿に雪だるまを入れて床に置くと、なんとさんてくんは勢いよく猫パンチを浴びせたのだとか！雪だるまのことを新しいおもちゃだと思っているのか、それとも獲物だと思っているのか。どちらにせよ、さんてくん、見事なパンチです！

パンチした雪だるまの頭の部分を飼い主さんが戻すと、すぐさま猫パンチで壊すさんてくん。そして再度戻したところ、さんてくんはドアに隠れて顔を見せなかったそう。もう飽きてしまったのでしょうか。

と思いきや、今度は全く雪だるまを見ることなく、頭の部分にパンチがヒット！さんてくんに雪だるまを倒すことなんて朝飯前なのでしょう。倒し終わった後の「こんなの余裕にゃ」と言わんばかりの表情がたまりません。自信満々なさんてくん、カッコイイですね！

強さも可愛さも併せ持つさんてくんが話題に！

ちなみに、アカウント内の別の投稿では、びちゃびちゃな雪だるまに困惑するさんてくんの姿が。普通の雪だるまには強いけど、びちゃびちゃな雪だるまには弱い、さんてくんなのでした。

さんてくんが雪だるまに猫パンチする様子には、「小さな猫と雪だるまの不思議なやり取り、萌えすぎ！」「素晴らしいパンチ！」「つよっ。でも・可愛い」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「さにたすさんてちくわ丸の人」では、ロボット掃除機にちょっぴりビビり気味な様子やだらけきっている様子など、クスッと笑えるさんてくんの姿が投稿されています。

さんてくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

