第4子を妊娠中のグラビアタレント・浜田翔子が23日、自身のインスタグラムで産休に入ることを報告した。



【写真】2人とも妊婦だった やさしくお腹に手をあてるゆったりコーデのママ2人

25年2月に第3子を出産したことを発表し、12月に4人目を授かったことをインスタグラムで明かしている浜田。「2月22日3回目の生放送ままるん♪ ありがとうございました♡ 今回で私は産休に入らせていただきます。」と記し、継続が決定しているラジオに「又出産したら戻ってきたいと思います」と復帰への意欲ものぞかせた。



コミュニティFMラジオ「FM Salus」の「浜田翔子と優紀加のママさん向け情報コミュニティ番組 ままるん♪」は、ママになって初めてのレギュラー番組という。「ママトークができた事、いつもよりお洋服やメイクや小綺麗にして1人外出しての時間が とても新鮮で嬉しかったです」とし、ファンの応援に対する感謝の思いも示した。



また、同番組でともにパーソナリティーを務める同じ事務所のタレント・優紀加も23日に「第二子を授かることができました」と報告。浜田「お腹の赤ちゃんと4人でラジオしてた事も凄いなぁと」と、お腹を愛おしそうに触るママ2人の写真も公開した。



自らは産休に入るが、「いつもお友達と話してるような子育ての悩みやあった事 これからもよかったら聞いてもらえましたら嬉しいです」とし、「次回は私は視聴者として観てますが3月22日です これからもままるん♪よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。



育児の実体験を率直に話す姿に、フォロワーからは「一生懸命お話するしょこちゃんすごくキラキラしてて素敵」「実は4人でラジオしてたって素敵な表現だね」「こんな可愛い40歳いますか？」などの声。「一旦お疲れさまでした」と再会を楽しみにするコメントも寄せられていた。



浜田は2002年からグラビアアイドルとして活動を始め、05年には「日テレジェニック」のメンバーに。トップグラドルとして活躍した。20年にYouTuberのカブキンとの結婚を発表し、21年に第1子男児を、24年に第2子男児の出産を発表している。



21日には「あまり腹出し写真を撮らなくなったけど、、もうないかもの記念に。。」と、膨らんだお腹のショットをアップ。「あとすこしあとすこしだ。。と毎日カウントダウン」と出産が間近であることを伝えている。



（よろず～ニュース編集部）