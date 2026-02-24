スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した郄梨沙羅選手が23日、ミラノ・コルティナオリンピックを振り返りました。

郄梨選手は今大会3種目に出場。現地時間10日のスキージャンプ混合団体では丸山希選手、小林陵侑選手、二階堂蓮選手と共に銅メダルを獲得し、ノーマルヒル13位、ラージヒル16位の成績を残しました。

郄梨選手は当時17歳で挑んだ2014年のソチ五輪から4大会連続で五輪に出場。「4年というスパンを軸に競技人生が回っているくらい、そこに懸ける思いは特別なものがあるので、その特別な瞬間を見ている人とも一緒に作れたらなと思える舞台だったなと改めて思うことができました」と今大会を振り返りました。

「私の場合は悔しさの残る瞬間が多い試合でもある」としつつも、「今回のオリンピックはたくさんの方々に支えられて、すごく幸せな思いにさせて下さったので、本当に良いオリンピックになりました」とコメントしました。

そして「見てもらっている方々に楽しんでもらえるようなパフォーマンスを目指して今後も頑張っていきたいと思います」と、今後の活躍を誓いました。

(2月23日放送 日本テレビ『Going! Sports&News』を再構成)