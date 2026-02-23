お笑いコンビ「令和ロマン」の郄比良くるまが２３日にアップされたコンビのＰｏｄｃａｓｔ番組「令和ロマンのご様子」に出演。「週刊文春」で報じられた、タレント・ＭＥＧＵＭＩとの交際報道について言及した。

相方の松井ケムリが「恋愛が取りざたされてましたよ。報道があったから。世の中お騒がせでしょ？今」と話題を振り「この間伊集院光さんにお会いした時に言われたのは、『君の相方は話題に事欠かないね』って。事欠かないって言い方されてまたよ」と笑った。くるまは「ありがとうね、みんな話題にしてくれて。ほんとにね、『アンスクリプテッド』です、って感じですね。アンスクリプテッドだな、って感じ」とボケてみせた。

ＭＥＧＵＭＩは２０２５年に自身初のアンスクリプテッド（筋書きのない物語）作品となる「ラヴ上等」をプロデュースして話題に。今月１６日に、動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」のプロデューサーとして複数年の独占契約を結び、リアリティーショーなどのアンスクリプテッド作品を制作し独占配信していくと発表されたばかりだった。

くるまがこの「アンスクリプテッド」の言葉を多用。すかさずケムリは「（アンスクリプテッドのワードは）お前のじゃないじゃん！相手方のギャグだから！お相手方はこうやって聞かれたら『アンスクリプテッドですよ』で面白いよ？」とツッコんだ。

くるまは「ほんとありがとうございます、いろんな芸人さんも言ってる（話題にしている）みたいですね。よかった、うれしい、みんなの、なんか…楽しい日常になればと思って」と笑い、ケムリは「話題提供。話題に事欠かない」と返した。

そしてケムリは「直接連絡とか来なかったの？誰かから」と聞くと、くるまは「ＺＡＺＹさんから『今度みんなで飯行こうよ』って。行かねーだろ！みんなでは。みんなってなんだよ」と笑った。そして「まあまあ、おいおいね」と言い、ケムリは「進捗あれば教えてください」と伝えた。