イランは8日、アメリカと2週間の停戦で合意し、戦闘終結に向けた協議を10日からパキスタンで行うと発表しました。イランの最高安全保障委員会は8日、声明を発表し、アメリカが歴史的な敗北をして、イランが提案した10項目の枠組みを受け入れるとしたため、2週間の停戦に合意したと明らかにしました。停戦中は、イラン軍の調整のうえホルムズ海峡の安全な通航が可能だとしています。イランが求める10項目には、レバノンを含むすべて