（CNN）トランプ米大統領は、中国がイランに停戦交渉に応じるよう後押ししたと考えていると述べた。AFP通信が報じた。中国にとってイランは主要な同盟国。トランプ氏はAFPの電話取材で、中国がイランに停戦交渉を促したのかと問われ、「そうだと聞いている」と述べた。中国がイランに停戦へ向かうよう促したとの報道についてコメントを求められた在ワシントン中国大使館の報道官はCNNに対し、紛争が始まって以降、中国は「停戦を実