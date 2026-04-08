７日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」では「レア名字さんＶＳメジャー名字さん」が集合。レインボー・ジャンボたかおの珍しい名字が明らかになった。「風呂」「東京」といった珍しい名字を持つ人と、「田中」「中村」などのメジャー名字の芸能人が集合した。このレア名字の中にいたのがレインボー・ジャンボ。名札には「實方」（じつかた）という名前が。番組調べでは全国に２９０人程度しかいないというレ