群馬県前橋市の住宅の敷地内で1歳の男の子が車にひかれ、意識不明の重体になっています。8日午後2時15分ごろ、前橋市二之宮町の住宅の敷地内で「車と1歳の子どもの事故」と子どもの親族とみられる男性から通報がありました。警察によりますと、この家に住んでいるとみられる1歳の男の子が、家族が運転していた車にひかれたとみられています。男の子は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。警察は詳しい事故の状況を調べてい