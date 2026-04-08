6日、トランプ米大統領の姿が映るニューヨーク証券取引所のテレビ画面/Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images via CNN Newsource（CNN）トランプ米大統領がイランとの2週間の停戦に合意したことを受け、原油価格は7日に急落した。合意を通じ、より多くの石油タンカーが重要なホルムズ海峡を通過できるようになるとの期待が高まった。しかしアナリストらは、ホルムズ海峡の事実上の封鎖にどのような変化が生じるのか、また停戦が戦