山口県岩国市で1日、自宅にいた妻（72）を包丁で殺害したとして、県警は8日、殺人の疑いで無職森田鉄男容疑者（75）を逮捕した。「私がしたことに間違いありません」と容疑を認めているという。県警は状況から無理心中を図った可能性も視野に動機を調べる。逮捕容疑は1日午前9時45〜57分ごろ、自宅で妻淑枝さんの首を包丁で突き刺し、殺害した疑い。訪問した介護施設職員が、血を流し倒れている淑枝さんを見つけ110番。森田