福島県郡山市の住宅街では、おとといの夜から体長およそ1.5メートルのクマが相次いで目撃されています。クマの目撃を受け、きのう休校となった近くの小学校では、きょうから学校が再開し、けさ、子どもたちが保護者の付き添いで登校していました。現在クマは、およそ6キロ離れた郡山ジャンクション付近にいるとみられ、警戒が続いています。