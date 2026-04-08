元NMB48の和田海佑（みゆ、29）が7日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的な泡風呂ショットを投稿した。「あわあわ」と題し、バストを泡で隠したものの、限界ギリギリの入浴シーンをアップ。「1st写真集確信犯の時の＃オフショットです」とつづり、25年10月に発売した自身初の写真集「確信犯」撮影時の写真を披露した。ファンやフォロワーからも「あわあわえぐい」「エロかわすぎやばい」「美乳」「かなり際どい」「見えてな