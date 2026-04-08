韓国発の人気チキンブランドbb.qオリーブチキンから、新感覚のエッグバーガーが登場♡たまごの使い方にこだわった3種類のバーガーは、それぞれ異なる美味しさが楽しめるのが魅力です。コクやまろやかさ、だしの旨味まで味わえる贅沢な組み合わせは、これまでにない満足感。気分に合わせて選べる新作バーガーをチェックしてみてください♪ 3種類のエッグバーガー