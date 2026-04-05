“伝説のヤクザ”として名を馳せ、のちに映画俳優としても活躍した安藤昇。その女性遍歴は数知れないが、中でも女優・瑳峨三智子との関係は印象的なものだった。偶然の出会いをきっかけに男女の関係になるが、安藤にとっては数いる女性のひとりにすぎなかった――。【衝撃画像】セクシーすぎる『裸体』も披露…“伝説のヤクザ”と「ベッドで激しく愛し合った」セレブ女優を見るそれでも続いたふたりの関係。その背景に何があった