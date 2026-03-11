１０日に放送されたテレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」では、令和ロマン・高比良くるまにＭＥＧＵＭＩとの交際報道を聞いた。永野は、くるまの交際報道に「いいんですよ。恋愛は自由ですから」と言いつつ「でも、び、びっくりしたな」と正直に吐露。くるまは「お騒がせしました」と冷静に返した。放送はされなかったが、収録でＭＥＧＵＭＩのことをくるまに聞いたことがあったといい、当然そのときは永野も三