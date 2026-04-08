芸能界のママたちが子育てや夫婦関係などを語るABEMAの番組「秘密のママ園2」が4月5日に配信され、#10のスタジオゲストに元モー娘。で、元テレビ東京アナウンサーの紺野あさ美（38）が出演した。【こちらも読む】変わる女子アナ結婚事情 “定番”プロ野球選手なぜ減った？紺野は、2017年に結婚した北海道日本ハムファイターズの杉浦稔大投手（34）との間にもうけた4児を育てる母親。番組内の愚痴を明かすコーナーでプロ野球選