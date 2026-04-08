世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。4月7日（火）に放送された同番組で、客を萎縮させるほど怖い飲食店の店員に、永野とくるま（令和ロマン）が物申した。【映像】ブリトーを知らない永野、“葬式みたいな顔”でくるま（令和ロマン）の説明を聞く今回は、19歳の女子大生が投稿した「こだわりの強い飲食店にひっかかる」とい