Googleで検索を行うと、検索結果ページの一番上に「AIによる概要」としてAIが生成した回答が表示されます。この「AIによる概要」の正確性をニューヨーク・タイムズが調査し、結果を報じています。How Accurate Are Google’s A.I. Overviews? - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2026/04/07/technology/google-ai-overviews-accuracy.htmlTesting suggests Google's AI Overviews tell millions of lies per hour - Ars