イラン・カーグ島の石油ターミナルの衛星写真＝2月25日（PlanetLabsPBC提供、ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は6日、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関し、7日午後8時（日本時間8日午前9時）までにエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡開放などの進展がなければ「全ての発電所と橋を4時間以内に破壊する」と警告した。ホワイトハウスで記者会見した。イランは停戦を拒否し戦闘の恒久的終