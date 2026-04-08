有人での月探査計画「アルテミスII」で、月の周回飛行中に宇宙飛行士らが撮影した幻想的な写真が公開されました。【映像】宇宙飛行士らが撮影した月の裏側（複数カット）NASAは7日、「月よ、こんにちは。戻って来られて嬉しいよ」という言葉とともに、Xに写真を投稿しました。デコボコしたクレーターがある月と、その地平線に沈みゆく青い地球が見えます。これらの写真は、宇宙船「オリオン」に乗った宇宙飛行士らが前日に月