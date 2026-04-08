木原稔 官房長官「今般の米国・イラン双方の発表、これを前向きな動きとして歓迎をしています」木原官房長官は、アメリカとイランの停戦合意について、「最も重要なことは、今後、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む、事態の沈静化が実際に図られることだ」と強調した上で、「外交を通じて最終的な合意に、早期に至ることを期待している」と話しました。一方、ある外務省幹部は「イランも無条件とは言ってない。これで大丈夫