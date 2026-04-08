法務省はきょう（8日）、1990年から91年にかけて、群馬県安中市などで男性3人が殺害されるなどして妙義山に遺体が埋められた事件で、殺人などの罪に問われ、死刑が確定した松本美佐雄死刑囚（61）が死亡したと明らかにしました。法務省によりますと、松本死刑囚は今年1月に肝臓がんが見つかり収容先の東京拘置所で治療中だったということで、きょう（8日）午前8時すぎに死亡が確認されたということです。松本死刑囚の死亡により、