社名変更「３つの傾向」「ぺんてる」が「アストラム」、「マルハニチロ」が「Umios」、「串カツ田中ホールディングス」が「ユニシアホールディングス」……。今年に入り、社名を変更する有名企業が続出している。大手文具メーカー「ぺんてる」の新名称「アストラム」はラテン語で「天体」の意味で、知性と感性に寄り添うステーショナリー事業にマッチするのだとか。水産加工大手「マルハニチロ」の新社名「Umios」は「umi（海）」