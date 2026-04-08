北朝鮮が金与正（キム・ヨジョン）労働党総務部長の談話に対する韓国国内の前向きな分析について「希望的観測」という評価を出した。同時に「敵対国の韓国の本質は決して変わらない」とし、従来の「敵対的な二つの国家」基調を改めて確認した。北朝鮮の張金哲（チャン・グムチョル）第1外務次官兼労働党10局長は7日深夜、朝鮮中央通信を通じて公開した本人名義の談話で、「韓国側がわが政府の迅速な反応を『異例の友好的反応』『首