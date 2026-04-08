イラン情勢をめぐりパキスタンの首相が、アメリカとイランが「即時停戦で合意した」とSNSで明らかにしました。双方は2週間、攻撃を停止し、今月10日にパキスタンで対面による協議を開催するということです。パキスタンのシャリフ首相は8日、アメリカとイランが「即時停戦で合意した」とSNSで明らかにしました。合意について「即時発効する」としているほか、対象はレバノンなど「あらゆる場所」を含むとしています。また、戦闘終結