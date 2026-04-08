千葉・一宮町の住宅街で民泊・簡易宿所が6倍以上に急増し、深夜の騒音やごみの不法投棄などトラブルが相次いでいる。町は独自の迷惑防止条例を2023年に施行したが、管理者が常駐しない施設での迷惑行為が続いているという。プールへのダイブや大合唱…深夜の騒音が住宅街に響き渡る住宅街にある一軒家の簡易宿所を映した映像では…簡易宿所の客：フォー！若い男性が大声を上げながら勢いよくプールに飛び込んでいる。別の日の夜に