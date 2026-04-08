不動産投資に関する情報を発信するオウンドメディア「不動産投資の裏側を知る教科書」はこのほど、全国の20&30代の男女579人を対象に「貯蓄に関する意識調査」を実施、結果を公表した。 【写真】半数が貯金に苦労する中、「1000万円以上」の強者も6％を超えている 現在の月収(手取り)を尋ねたところ、「10万円未満」が29.2％と最多で、「15万円～20万円未満(19.2％)」「20万円～25万円未満(18.6％)」が続い