（CNN）イスラエル当局は、米国がイランと締結した一時的な停戦合意について懸念を抱いている。事情に詳しいイスラエルの情報筋が明らかにした。同筋によると、イスラエルはトランプ米大統領の意向に従い、停戦を順守する見込みだという。しかしこれはイスラエルにとっては不本意な動きだ。同国は依然としてイランに対する軍事行動を通じて達成したい目標や標的をリストアップしている、と同筋は述べた。3月中旬、CNNの取材に対し