米Anthropicは4月7日（米国時間）、新たなフロンティアモデル「Claude Mythos」を発表した。同社は、このモデルが高いサイバー攻撃能力にもつながり得ることから一般公開は行わず、防御的なサイバーセキュリティ用途に限定して、プレビュー版の「Mythos Preview」を40以上の組織に提供する。同社はこの取り組みを「Project Glasswing」と名付け、重要ソフトウェアの防御を目的とした業界横断プロジェクトと位置づけている。Anthrop