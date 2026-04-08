カリスマモデル・冨永愛の長男で、モデルデビューした冨永章胤（あきつぐ）が、ランウェーでの姿を披露した。章胤は８日までに自身のインスタグラムを更新。「日本でショーを開催するのは約１０年ぶりの＃ａｇｎｅｓｂめちゃめちゃかっこよかった！」と人気ブランドのショーに参加したことを伝え、モデル姿を投稿した。ショーの様子はＹｏｕＴｕｂｅでも紹介され、章胤は１９０センチの長身で堂々とウォーキングしている。