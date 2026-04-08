米ホワイトハウスのレビット報道官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスのレビット報道官は7日、イランとの停戦合意を念頭に「米国の勝利だ。トランプ大統領と米軍が実現した」とX（旧ツイッター）で主張した。米軍が主要な軍事目標を達成したと成果を誇示した。米軍による攻撃の成功が、トランプ氏らの交渉力を高めたと言及。「トランプ氏が米国の利益を着実に実現し、和平をまとめ上げる力を過小評価しては