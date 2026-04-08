タレントつるの剛士（50）が、7日放送の日本テレビ系「春のさんま御殿3時間SP」（午後7時）に出演。娘の初告白に驚いた。つるのは「最強2世の親子参観」のパートに娘の専門学校生、鶴野おとさん（18）と出演。同パートに登場したサッカー系YouTuberで、サッカー日本代表森保一監督の長男翔平さん（34）圭悟さん（32）陸さん（25）が「サッカー日本代表が負けると父へのアンチコメントが自分のところに来る」と2世ならではの苦労を