元フジテレビアナウンサーでジャーナリスト、フリーアナウンサーの長野智子が8日、Xを更新。イラン攻撃を続けるトランプ米大統領の最新コメントの内容をうけ、私見をつづった。トランプ氏は、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、日本時間8日午前9時を合意の期限としていた。合意が成立しない場合、イランのすべての発電所や橋などへの攻撃に踏み切るなどと警告し「一つの文明全体が今夜滅ぶだろう」などとSNSに記している。