NASAが公開した宇宙船オリオンの実物大模型内部＝7日、米テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センター（共同）【ヒューストン共同】米航空宇宙局（NASA）は7日、米国とカナダの宇宙飛行士4人が搭乗し10日間生活を共にする宇宙船オリオンの実物大模型を、南部テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターで報道陣に公開した。アポロ13号が到達した人類最遠地点を56年ぶりに更新したオリオンから撮影された新たな画像も公