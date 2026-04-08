「クチャラー」とは、口を閉じずに咀嚼することでクチャクチャと音を立ててしまう人の俗称である。当の本人は何ら気にしていないことが多いが、周りの人たちには不快感を与え、食事マナーのワーストランキングで上位に上がることが多い。今回紹介するエピソードは、公共の場でクチャラーと遭遇した話である。【漫画】本編を読む電車内で突如襲ってくる特大の咀嚼音本作『くちゃ』を描いたのは、2024年11月にpixiv月例賞優秀賞を取