◇インターリーグドジャース4─1ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数1安打1打点2四球で42試合連続出塁を記録。チームの5連勝に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は捕手と接触した左肘について、大きな問題はないとした。5回無死一塁の第3打席で初球を見送ると、捕手・バレンズエラがけん制球を