「普通自転車歩道通行可」があれば…「撤去されてるよ！」2026年4月1日より、16歳以上の自転車運転者に対して「青切符（交通反則通告制度）」が適用開始となりました。これを受け、富山県警は4月6日に公式SNSで、自転車が「例外的に歩道を通行」できるケースについて解説した動画を公表したところ、さまざまな反応が寄せられています。当該の動画は7日15時頃の時点で、73.9万回表示されています。【動画】富山県警が解説する「歩