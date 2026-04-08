8日午後2時すぎ、群馬県前橋市の住宅の敷地内で1歳とみられる男の子が車と接触する事故がありました。男の子は意識不明の重体だということです。警察などによりますと、8日午後2時すぎ、群馬県前橋市で「車と1歳の子どもの事故」と110番通報がありました。事故があったのは住宅の敷地内で、車を運転していたのは男の子の関係者の男性とみられています。男の子は病院に搬送され、意識不明の重体だということです。警察は運転してい